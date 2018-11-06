Главное, сохранять спокойствие: психолог рассказала, что делать, если вы накричали на ребенка

Фото: Коллаж РБК-Украина

Эксперт рекомендует больше интересоваться позицией ребенка и не запрещать ему выражать эмоции

Даже самые любящие мамы порой теряют терпение и срываются на ребенка. Провокаторами этого явления являются длительный стресс, психологическая переутомление, физическая усталость. Психолог рассказала, что делать в таких ситуациях и как сгладить конфликт, передает zakarpatpost.net.

Первым делом эксперт рекомендует извиниться перед ребенком за крик и напомнить, что вы продолжаете его любить. Если Вы недостаточно быстро успокаиваетесь, то уйдите в другую комнату до тех пор, пока не восстановится эмоциональное равновесие.

Во время разговора психолог рекомендует использовать фразы от первого лица: "Мне не нравится / Я злюсь из-за того, что одежда разбросана по полу".

Фото: (unsplash.com)

Также очень важно обсуждать причину раздражения и совместно искать пути решения проблемы. Главное, сохранять спокойствие. Для полного примирения, ребенка можно обнять, напомнив таким образом об искренности своих чувств.

После этого необходимо поинтересоваться мнением ребенка, чтобы он чувствовал свою важность, при этом не угрожать и не запрещать ему выражать свои эмоции.

Когда возникают противоречия, важно обсудить их и найти компромисс, как со взрослым человеком. Помимо того, такое "сотрудничество" с ребенком научит его искать различные пути решения проблемы, что неоднократно пригодится ему в жизни.

Напомним, что психолог назвала важную проблему в отношениях.

Мы писали о том, что психологи объяснили, почему люди не уходят из несчастливых отношений.

А также рассказывали о том, что специалисты объяснили, что человеку мешает стать богатым.

Видео: РБК-Украина