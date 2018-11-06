Головне, зберігати спокій: психолог розповіла, що робити, якщо ви накричали на дитину

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Експерт рекомендує більше цікавитися позицією дитини і не забороняти їй виражати емоції

Навіть самі люблячі мами деколи втрачають терпіння і зриваються на дитину. Провокаторами цього явища є тривалий стрес, психологічна перевтома, фізична втома. Психолог розповіла, що робити і як згладити конфлікт, передає zakarpatpost.net.

Першим ділом експерт рекомендує вибачитися перед дитиною за крик і нагадати, що ви продовжуєте її любити. Якщо Ви недостатньо швидко заспокоюєтеся, то підіть в іншу кімнату до тих пір, поки не відновите емоційну рівновагу.

Під час розмови психолог рекомендує використовувати фрази від першої особи: "Мені не подобається / Я злюся через те, що одяг розкиданий по підлозі".

Фото: (unsplash.com)

Також дуже важливо обговорювати причину роздратування і спільно шукати шляхи вирішення проблеми. Головне, зберігати спокій. Для повного примирення, дитину можна обійняти, нагадавши таким чином про щирість своїх почуттів.

Після цього необхідно поцікавитися думкою дитини, щоб вона відчувала свою важливість, при цьому не погрожувати їй та не забороняти висловлювати свої емоції.

Коли виникають суперечності, важливо обговорити їх та знайти компроміс, як із дорослою людиною. Крім того, така "співпраця" з дитиною навчить її шукати різні шляхи вирішення проблеми, що неодноразово стане в нагоді.

Нагадаємо, що психолог назвала важливу проблему у відносинах.

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Відео: РБК-Україна