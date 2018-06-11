Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Горы мусора и грязь": коммунальщики пожаловались на лагерь ромов возле ЖД вокзала

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:50
Фото: Ромы в Киеве (УНИАН)
Фото: Ромы в Киеве (УНИАН)

Полиция не может исправить ситуацию

Работники коммунального предприятия КП ДЭУ Соломенского района пожаловались на то, что территорию возле Южного железнодорожного вокзала оккупировала группа ромов. Об этом коммунальщики написали на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"После себя они постоянно оставляют грязь, мусор и другие продукты жизнедеятельности. Справлять естественные позывы им удобно в подземном пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

Фото: Коммунальные службы убирают после ромов (facebook.com/sheusolom)
 

Кроме того, сотрудники КП ДЭУ утверждают, что они неоднократно обращались к патрульной полиции и просили их принять меры.

"Уже в который раз работники КП ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор" обращаются к патрульной полиции, которая периодически проводит рейды и разгоняет нарушителей, но через некоторое время цыгане возвращаются и все начинается снова", - пишут коммунальщики.

Скриншот поста (facebook.com/sheusolom)

А вот как отреагировали на эту ситуацию жители Соломенского района:

"На Южном вокзале столицы открылась фан-зона фанатов ФК "Цыган Юнайтед". Последнее время сторонники этого клуба оперативно открывают свои фан-зоны по всему Киеву, но не все киевляне поддерживают Юнайтед, поэтому было решено из Центрального и Южного вокзалов сделать open-space / HUB где все фанаты смогут отдыхать после грабежей людей. Вокзал - зеркало любого города. Пока, Киев-это город где вам нужно постоянно смотреть за своими вещами и пытаться обходить фанатов "Цыган Юнайтед", - написали в группе Los Solomas / Соломенский район.

Скриншот поста (facebook.com/lossolomas)

 

Фото: Грязь после ромов (facebook.com/groups/lossolomas)

Кстати, в сети показали, как ромы набросились на экологов в парке Киева.

Хайп-такси #19: ваше отношение к сожжению лагеря ромов (video.rbc.ua)

В сети показали, как ромы набросились на экологов в парке Киева (видео) "Закидали камнями": табор ромов захватил парк в Киеве (фото)
Теги: Киев, вокзал, цыгане
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь