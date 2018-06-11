"Горы мусора и грязь": коммунальщики пожаловались на лагерь ромов возле ЖД вокзала

Полиция не может исправить ситуацию

Работники коммунального предприятия КП ДЭУ Соломенского района пожаловались на то, что территорию возле Южного железнодорожного вокзала оккупировала группа ромов. Об этом коммунальщики написали на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"После себя они постоянно оставляют грязь, мусор и другие продукты жизнедеятельности. Справлять естественные позывы им удобно в подземном пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

Фото: Коммунальные службы убирают после ромов (facebook.com/sheusolom) Фото: Коммунальные службы убирают после ромов (facebook.com/sheusolom)

Кроме того, сотрудники КП ДЭУ утверждают, что они неоднократно обращались к патрульной полиции и просили их принять меры.

"Уже в который раз работники КП ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор" обращаются к патрульной полиции, которая периодически проводит рейды и разгоняет нарушителей, но через некоторое время цыгане возвращаются и все начинается снова", - пишут коммунальщики.

Скриншот поста (facebook.com/sheusolom)

А вот как отреагировали на эту ситуацию жители Соломенского района:

"На Южном вокзале столицы открылась фан-зона фанатов ФК "Цыган Юнайтед". Последнее время сторонники этого клуба оперативно открывают свои фан-зоны по всему Киеву, но не все киевляне поддерживают Юнайтед, поэтому было решено из Центрального и Южного вокзалов сделать open-space / HUB где все фанаты смогут отдыхать после грабежей людей. Вокзал - зеркало любого города. Пока, Киев-это город где вам нужно постоянно смотреть за своими вещами и пытаться обходить фанатов "Цыган Юнайтед", - написали в группе Los Solomas / Соломенский район.

Скриншот поста (facebook.com/lossolomas)

Фото: Грязь после ромов (facebook.com/groups/lossolomas)

Кстати, в сети показали, как ромы набросились на экологов в парке Киева.

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