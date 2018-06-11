"Гори сміття і бруд": комунальники поскаржилися на табір ромів біля ЖД вокзалу

Поліція не може виправити ситуацію

Працівники комунального підприємства КП ШЕУ Солом'янського району поскаржилися на те, що територію біля Південного залізничного вокзалу окупувала група ромів. Про це комунальники написали на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Після себе вони постійно залишають бруд, сміття і інші продукти життєдіяльності. Справляти природні позиви їм зручно в підземному пішохідному переході", - сказано в повідомленні.

Фото: Комунальні служби прибирають після ромів (facebook.com/sheusolom)

Крім того, співробітники КП ШЕУ стверджують, що вони неодноразово зверталися до патрульної поліції і просили їх прийняти заходи.

"Уже вкотре працівники КП ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор" звертаються до патрульної поліції, яка періодично проводить рейди і розганяє порушників, але через деякий час цигани повертаються і все починається знову", - пишуть комунальники.

Скріншот поста (facebook.com/sheusolom)

А ось як відреагували на цю ситуацію мешканці Солом'янського району:

"На Південному вокзалі столиці відкрилася фан-зона фанатів ФК "Циган Юнайтед". Останнім часом прихильники цього клубу оперативно відкривають свої фан-зони по всьому Києву, але не всі кияни підтримують Юнайтед, тому було вирішено з Центрального та Південного вокзалів зробити open-space / HUB де всі фанати зможуть відпочивати після грабежів людей. Вокзал - дзеркало будь-якого міста. Поки, Київ-це місто де вам потрібно постійно дивитися за своїми речами і намагатися обходити фанатів "Циган Юнайтед", - написали у групі Los Solomas / Солом'янський район.

Скріншот поста (facebook.com/lossolomas)

Фото: Бруд після ромів (facebook.com/groups/lossolomas)

До речі, у мережі показали, як роми накинулися на екологів у парку Києва.

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