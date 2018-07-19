"Готовят очередное покушение": активист Сергей Стерненко обнаружил под своим авто датчики слежения

Фото: Сергей Стерненко (facebook.com/sternenko)

Стерненко пожаловался, что полиция до сих пор не предоставила ему государственную охрану

Одесский активист Сергей Стерненко обнаружил под своей машиной датчики слежения. Об этом он написал на странице в Facebook.

Стерненко предполагает, что на него готовится новое покушение. Сергей рассказал, что загнал машину на СТО, чтобы заменить тяги стабилизаторов и кнопку аварийки.

Фото: facebook.com/sternenko

"Подняли авто на подъемнике. Хорошо обсмотрели дно и обнаружили два электронных устройства. Под водительским и передним пассажирским сиденьями", - говорит активист.

Фото: facebook.com/sternenko

По его словам, найденные предметы напоминали GPS-трекеры для отслеживания месторасположения.

"Внутри по одной сим-карте, платы и аккумулятор. Какие-то у*оды прицепили. Скорее всего готовят очередное покушение, потому что первые три были неудачными", - считает он.

Стерненко пожаловался, что полиция до сих пор не предоставила ему государственную охрану.

Фото: facebook.com/sternenko

"Тем временем полиция все еще считает, что моей жизни и здоровью ничего не угрожает, и обеспечила государственной охраной одного из нападавших.

У меня вопрос: что еще должно произойти, чтобы наши славные МВД/СБУ начали реально работать? Нужна новая трагедия? Какого черта на активистов, граждан Украины, по всей стране совершают серьезные нападения и до сих пор никого из организаторов (да хотя бы посредников!) не задержан? Сколько вам еще нужно крови", - подытожил Сергей.

Скриншот поста (facebook.com/sternenko)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту информацию.

Скриншот комментариев (facebook.com/sternenko)

Ранее сообщалось, что в Одессе двое неизвестных поздно вечером в четверг, 24 мая, напали на местного активиста Сергея Стерненка с девушкой во дворе их дома.

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