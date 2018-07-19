"Готують черговий замах": активіст Сергій Стерненко виявив під своїм авто датчики стеження

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Стерненко поскаржився, що поліція досі не надала йому державну охорону

Одеський активіст Сергій Стерненко виявив під своєю машиною датчики стеження. Про це він написав на сторінці в Facebook.

Стерненко передбачає, що на нього готується новий замах. Сергій розповів, що загнав машину на СТО, щоб замінити тяги стабілізаторів та кнопку аварійки.

Фото: facebook.com/sternenko

"Підняли авто на підйомнику. Добре обдивились дно і виявили два електронних пристрої. Під водійським та переднім пасажирським сидіннями", - говорить активіст.

Фото: facebook.com/sternenko

За його словами, знайдені предмети нагадували GPS-трекери для відслідковування місцерозташування.

"Всередині по одній сім-картці, плати та акумулятор. Якісь в*родки причепили. Скоріш за все готують черговий замах, бо перші три були невдалими", - вважає він.

Стерненко поскаржився, що поліція досі не надала йому державну охорону.

Фото: facebook.com/sternenko

"Тим часом поліція все ще вважає, що моєму життю і здоров‘ю нічого не загрожує, і забезпечила державною охороною одного з нападників.

У мене питання: що ще має відбутись, щоб наші славетні МВС/СБУ почали реально працювати? Чи потрібна нова трагедія? Якого чорта на активістів, громадян України, по всій країні вчиняють серйозні напади і досі нікого з організаторів (та хоча б посередників!) не затримано? Скільки вам ще потрібно крові", - підсумував Сергій.

Скріншот поста (facebook.com/sternenko)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інформацію.

Скріншот коментарів (facebook.com/sternenko)

Раніше повідомлялося, що в Одесі двоє невідомих пізно ввечері у четвер, 24 травня, напали на місцевого активіста Сергія Стерненка з дівчиною у дворі їхнього будинку.

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