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"Готовятся к реваншу": Тука рассказал, какие угрозы несет Украине Россия

STYLERLIFE        13.06.2018 - 13:36
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

Он добавил, что пророссийские силы очень опасны

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, какие опасности несет для Украины Россия. Об этом он рассказал в интервью "Obozrevatel".

Он обратил внимание, что, кроме военной угрозы, РФ может дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

"Если говорить с точки зрения военной составляющей, то это, вне всякого сомнения, авиация и ракетные войска. А если не брать в расчет военную компоненту, то, с моей точки зрения, гораздо опаснее дестабилизация ситуации внутри страны", - говорит Георгий.

Тука предположил, что в украинской власти нет четкого плана по противодействию попыткам Кремля привести во власть в стране пророссийские политические силы.

"Судя по тому, что я наблюдаю в украинском политикуме сейчас, у меня складывается впечатление, что никакого плана нет. Я вижу разгул этих сил – под разными флагами, под разными брендами", - рассуждает Тука.

Он добавил, что пророссийские силы очень опасны и готовятся к реваншу.

"Я считаю, что эти пророссийские силы очень опасны. Они готовятся к реваншу. Но я не вижу каких-либо адекватных, с моей точки зрения, мер для того чтобы обезопаситься от этой пророссийской чумы", - сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что на Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский боец.

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Теги: Георгий Тука, Россия, Донбасс
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