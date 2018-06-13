"Готуються до реваншу": Тука розповів, які загрози несе Україні Росія

Він додав, що проросійські сили дуже небезпечні

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука розповів, які небезпеки несе для України Росія. Про це він розповів в інтерв'ю "Obozrevatel".

Він звернув увагу, що, крім військової загрози, РФ може дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

"Якщо говорити з точки зору військової складової, то це, поза всяким сумнівом, авіація і ракетні війська. А якщо не брати в розрахунок військову компоненту, то, з моєї точки зору, набагато небезпечніше дестабілізація ситуації всередині країни", - говорить Георгій.

Тука припустив, що в української влади немає чіткого плану з протидії спробам Кремля привести у владу в країні проросійські політичні сили.

"Судячи з того, що я спостерігаю в українському політикумі зараз, у мене складається враження, що ніякого плану немає. Я бачу розгул цих сил – під різними прапорами, під різними брендами", - міркує Тука.

Він додав, що проросійські сили дуже небезпечні і готуються до реваншу.

"Я вважаю, що ці проросійські сили дуже небезпечні. Вони готуються до реваншу. Але я не бачу будь-яких адекватних, з моєї точки зору, заходів для того, щоб убезпечитися від цієї проросійської чуми", - сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб

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