Грибок и мусор: Денисова посетила колонию в Одесской области (фото)

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Омбудсмен Людмила Денисова показала, в каких ужасных условиях содержатся заключенные одной из одесских колоний

Украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила Одесское учреждение исполнения наказаний (№21) и рассказала о проблемах в нем. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В помещениях, где содержатся заключенные, Денисова обнаружила грибок на стенах. В здании, где содержатся заключенные, вентиляция почти не работает.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По ее словам, ситуация ухудшается, когда заключенные в камерах сушат свои выстиранные вещи.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Я поручила руководству колонии решить вопрос с вентиляцией. Кроме того, в самих камерах очень много мусора, нельзя так превращать камеры на свалки. Мне пообещали, что к сентябрю будут проведены проверки камер", - говорит омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Также Людмила проинспектировала школу, где занимаются дети. По ее словам, там очень старые учебники.

"Сотрудники колонии рассказали мне, что учителя приносят книги с собой и не оставляют их", - отметила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Сотрудники пенитенциарного заведения заверили омбудсмена, что они делают ремонт и занимаются обустройством комнаты матери и ребенка.

"Мы будем следить за тем как наши рекомендации будут выполнены, ситуацию держать на контроле", - пообещала Денисова.

Скриншот поста (facebook.com/denisovaombudsman)

Ранее Людмила Денисова рассказала, что двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного.

Также мы писали, что Денисова встретилась в Лукьяновском СИЗО с экс-бойцами "Торнадо". Добавим, что экс-бойцы "Торнадо" в четверг, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

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