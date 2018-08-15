Грибок і сміття: Денисова відвідала колонію в Одеській області (фото)

Колаж РБК-Україна

Омбудсмен Людмила Денисова показала, в яких жахливих умовах утримуються ув'язнені однієї з одеських колоній

Український омбудсмен Людмила Денисова відвідала Одеську установа виконання покарань (№21) і розповіла про проблеми в ній. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

У приміщеннях, де утримуються ув'язнені, Денисова виявила грибок на стінах. В будівлі, де утримуються ув'язнені, вентиляція майже не працює.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

За її словами, ситуація погіршується, коли ув'язнені в камерах сушать свої випрані речі.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Я доручила керівництву колонії вирішити питання з вентиляцією. Крім того, в самих камерах дуже багато сміття, не можна так перетворювати камери на звалища. Мені пообіцяли, що до вересня будуть проведені перевірки камер", - каже омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Також Людмила проінспектувала школу, де займаються діти. За її словами, там дуже старі підручники.

"Співробітники колонії розповіли мені, що вчителі приносять книги з собою і не залишають їх", - зазначила уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Працівники пенітенціарного закладу запевнили омбудсмена, що вони роблять ремонт і займаються облаштуванням кімнати матері і дитини.

"Ми будемо стежити за тим, як наші рекомендації будуть виконані, тримати ситуацію на контролі", - пообіцяла Денисова.

Скріншот поста (facebook.com/denisovaombudsman)

Раніше Людмила Денисова розповіла, що двоє росіян в СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв'язня.

Також ми писали, що Денисова зустрілася в Лук'янівському СІЗО з екс-бійцями "Торнадо". Додамо, що екс-бійці "Торнадо" в четвер, 9 серпня, влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО.

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