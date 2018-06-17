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Грозовой фронт и тучи: украинцам озвучили неутешный прогноз погоды

STYLERLIFE        17.06.2018 - 09:29
Фото: Дождь (flickr.com/veronica_rayne)
Фото: Дождь (flickr.com/veronica_rayne)

Большую часть Украины накроет непогода

Сегодня, 17 июня, большую часть территории страны ожидают сильные дожди, которые будут сопровождаться грозы. Об этом сообщили синоптики гидрометцентра Украины.

Так, жителям западных регионов стоит готовиться к сильным осадкам с грозой, которые накроют весь регион. Днем температура воздуха прогреется до 22-26 градусов тепла. Ночью столбик термометра опуститься до 12-16 по Цельсию.

Украинцам, проживающим в северных областях, также стоит ожидать осадков. Столбик термометра днем покажет 25-28 градусов тепла. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 15-19 по Цельсию.

В то же время восточную Украину сегодня ожидает солнечная погода с небольшой облачностью. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов по Цельсию. Ночью стоит ожидать небольшого похолодания: температура будет а уровне 15-19 тепла

Центральные регионы также накроют дожди с грозами. Однако это не помешает прогреванию воздуха до 26-29 градусов тепла. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 17-19 по Цельсию.

Жителям южных областей также стоит ожидать непогоды. Днем столбик термометра будет показывать 25-30 градусов тепла. Ночью показатель опуститься до 18-20 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

В то же время киевлянам и жителям области нужно готовиться к грозовому фронту. Температура на улице будет на уровне 27-29 тепла, а ночью показатель опустится до 17-19 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)

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Теги: гроза, Дождь, лето
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