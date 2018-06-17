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Грозовий фронт і хмари: українцям озвучили безутішний прогноз погоди

STYLERLIFE        17.06.2018 - 09:29
Фото: Дощ (flickr.com/veronica_rayne)
Фото: Дощ (flickr.com/veronica_rayne)

Більшу частину України накриє негода

Сьогодні, 17 червня, більшу частину території країни очікують сильні дощі, які будуть супроводжуватися грози. Про це повідомили синоптики гідрометцентру України.

Так, жителям західних регіонів варто готуватися до сильних опадів з грозою, які накриють весь регіон. Вдень температура повітря прогріється до 22-26 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститися до 12-16 за Цельсієм.

Українцям, які проживають у північних областях, також варто очікувати опадів. Стовпчик термометра вдень покаже 25-28 градусів тепла. Вночі аналогічний показник буде на рівні 15-19 за Цельсієм.

У той же час східну Україну сьогодні очікує сонячна погода з невеликою хмарністю. Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів за Цельсієм. Вночі варто очікувати невеликого похолодання: температура буде на рівні 15-19 тепла

Центральні регіони також накриють дощі з грозами. Однак це не завадить прогріванню повітря до 26-29 градусів тепла. Вночі аналогічний показник буде на рівні 17-19 за Цельсієм.

Жителям південних областей також варто очікувати негоди. Вдень стовпчик термометра показуватиме 25-30 градусів тепла. Вночі показник опуститися до 18-20 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

У той же час киянам та жителям області потрібно готуватися до грозовому фронті. Температура на вулиці буде на рівні 27-29 тепла, а вночі показник опуститься до 17-19 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що літо в Україні почнеться з похолодання.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)

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Теги: гроза, Дождь, лето
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