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В Харькове в мусоропроводе многоэтажки нашли “мумию”

STYLERLIFE        07.07.2018 - 17:34
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Сотрудниками полиции был обнаружен мумифицированный труп женщины

Тело давно разложившейся и частично мумифицированной женщины нашли в мусоропроводе обычного многоэтажного харьковского дома, сообщают в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Тело жертвы направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, а по данному факту открыли уголовное дело по статье "убийство".

К сожалению, личность умершей, а также обстоятельства ее смерти до сих пор остаются неизвестными.

Напомним, что 5 июля в Киеве застрелили сотрудника полиции – подполковника Дмитрия Глушака. Помимо этого, стали известны подробности о смерти 13-летней девочки в Никополе.

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Теги: харьков, труп
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