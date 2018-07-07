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У Харкові в сміттєпроводі багатоповерхівки знайшли "мумію"

STYLERLIFE        07.07.2018 - 17:34
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Співробітниками поліції було виявлено муміфікований труп жінки

Тіло давно розкладеної і частково муміфікованої  жінки знайшли в сміттєпроводі звичайного багатоповерхового харківського будинку, повідомляють у відділі комунікації поліції в Харківській області.

Тіло жертви направили для проведення судово-медичної експертизи, а за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "вбивство".

На жаль, особу померлої, а також обставини її смерті досі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що 5 липня в Києві застрелили співробітника поліції – підполковника Дмитра Глушака. Крім цього, стали відомі подробиці про смерть 13-річної дівчинки в Нікополі.

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Теги: харьков, труп
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