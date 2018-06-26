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В Харькове водителя выбросило из разорванного на куски авто (видео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 08:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парень чудом остался жив

В Харькове произошло ДТП, при котором водителя выбросило из разорванного на куски автомобиля. Видео происшествия опубликовали на YouTube-канале "Новости Харькова".

В Харькове, на пересечении улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев произошло ДТП. Иномарка влетела в столб.

Как сообщили в полиции, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в столб. Автомобиль закрутило, потом пронесло через перекресток и ударило о два столба. Водителя в момент удара выбросило из автомобиля, и он чудом остался жив. Пассажирка, которая в момент ДТП находилась в машине, госпитализирована.

Видео:YouTube/"Новости Харькова".

Напомним, в Харькове водитель сбил студентку на пешеходном переходе.

В Харькове на Московском проспекте произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла студентка. Трагедия произошла днем в понедельник, 25 июня, недалеко от супермаркета "Брусничка".

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Теги: харьков, авария, ДТП
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