У Харкові водія викинуло з розірваного на шматки авто (відео)

Хлопець дивом залишився живий

У Харкові відбулося ДТП, при якому водія викинуло з розірваного на шматки автомобіля. Відео події опублікували на YouTube-каналі "Новини Харкова".

У Харкові, на перетині вулиць Валентиновской і Гвардійців Широнінців сталося ДТП. Іномарка влетіла в стовп.

Як повідомили в поліції, водій іномарки не впорався з керуванням та влетів у стовп. Автомобіль закрутило, потім пронесло через перехрестя і вдарило об два стовпи. Водія в момент удару викинуло з автомобіля, і він дивом залишився живий. Пасажирка, яка в момент ДТП перебувала в машині, госпіталізована.

Відео:YouTube/"Новини Харкова".

Нагадаємо, у Харкові водій збив студентку на пішохідному переході.

В Харкові на Московському проспекті сталося смертельне ДТП. В результаті аварії загинула студентка. Трагедія сталася вдень у понеділок, 25 червня, недалеко від супермаркету "Брусничка".

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