В Харькове взорвали авто известного бизнесмена: появились детали (фото)

Стало известно, кому принадлежит автомобиль

В Харькове взорвали автомобиль Audi директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Об этом корреспонденту "Depo.Харьков" сообщил информированный источник в органах Национальной полиции.

Взрыв произошел вечером в четверг, 5 июля, около 19:00 в Киевском районе города, на улице Гризодубовой, 54, неподалеку от дома, где проживает владелец авто. В машине бизнесмен находился с двумя пассажирами.

По словам источника издания, в момент взрыва в Audi находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника.

Фото: facebook.com/police.kharkov

По словам собеседника издания, в результате взрыва никто серьезно не пострадал. Взрыв повредил заднюю часть иномарки.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что взрыв авто в Харьковской области будут расследовать как "покушение на убийство".

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, на момент взрыва в салоне автомобиля находились трое человек. В результате они получили незначительные повреждения.

Как ведут себя на дорогах украинские представители власти (видео: РБК-Украина)