В Харькове взорвали авто известного бизнесмена: появились детали (фото)

Стало известно, кому принадлежит автомобиль
В Харькове взорвали автомобиль Audi директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Об этом корреспонденту "Depo.Харьков" сообщил информированный источник в органах Национальной полиции.
Взрыв произошел вечером в четверг, 5 июля, около 19:00 в Киевском районе города, на улице Гризодубовой, 54, неподалеку от дома, где проживает владелец авто. В машине бизнесмен находился с двумя пассажирами.
По словам источника издания, в момент взрыва в Audi находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровский и два его охранника.
Фото: facebook.com/police.kharkov
По словам собеседника издания, в результате взрыва никто серьезно не пострадал. Взрыв повредил заднюю часть иномарки.
Детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что взрыв авто в Харьковской области будут расследовать как "покушение на убийство".
Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, на момент взрыва в салоне автомобиля находились трое человек. В результате они получили незначительные повреждения.
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