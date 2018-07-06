У Харкові підірвали авто відомого бізнесмена: з'явилися деталі (фото)

Стало відомо, кому належить автомобіль

У Харкові підірвали автомобіль Audi директора фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Олександра Доровського. Про це кореспонденту "Depo.Харків" повідомило інформоване джерело в органах Національної поліції.

Вибух стався ввечері в четвер, 5 липня, близько 19:00 в Київському районі міста, на вулиці Гризодубовій, 54, неподалік від будинку, де проживає власник авто. У машині бізнесмен перебував з двома пасажирами.

За словами джерела видання, у момент вибуху в Audi знаходилися генеральний директор фармацевтичної фабрики "Здоров'я" Олександр Доровський і два його охоронця.

Фото: facebook.com/police.kharkov

За словами співрозмовника видання, в результаті вибуху ніхто серйозно не постраждав. Вибух пошкодив задню частину іномарки.

Деталі події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що вибух авто в Харківській області будуть розслідувати як "замах на вбивство".

Начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, на момент вибуху в салоні автомобіля перебували троє людей. В результаті вони отримали незначні пошкодження.

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