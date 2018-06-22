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Харьковский активист обратился в СБУ с требованием проверить деятельность Фукса - друга Кернеса

STYLERLIFE        22.06.2018 - 15:05
Дмитрий Маринин (кадр из видео)
Дмитрий Маринин (кадр из видео)

Дмитрий Маринин высказался о недавних потасовках в харьковском горсовете

Активист Дмитрий Маринин обратился к СБУ с требованием провести тщательную проверку российского олигарха Павла Фукса, который уже около года находится в Украине. Об этом он сообщил в эфире АТН Харьков.

По словам активиста, Фукс в недавнем прошлом один из главных застройщиков в Москве, имеющий награды от Путина и по совместительству давний друг Г. Кернеса.

"Я не исключаю, что друг Паша приехал помочь своему другу Геше в дестабилизации ситуации в нашем регионе с целью сохранения контроля над Харьковом! А на что они могут еще пойти, кроме последней провокации в горсовете, можно только догадываться. Уверен, что необходима проверка его деятельности в Украине и проверка его связей с ФСБ России", - сказал Дмитрий Маринин.

Он уверяет, что для предотвращения более серьезных провокаций необходима тщательная проверка деятельности и Фукса, и Кернеса.

Видео: "Отражение-Віддзеркалення" 21.06.2018 - Дмитро Маринін (YouTube/АТН Харьков)

"Очень надеюсь, что глава СБУ Украины Грицак примет во внимание требование общественности и даст соответствующие распоряжения", - отметил Маринин.

Напомним, Геннадий Кернес прокомментировал погром в харьковской мэрии.

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Теги: Геннадий Кернес, СБУ
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