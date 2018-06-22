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Харківський активіст звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність Фукса - друга Кернеса

STYLERLIFE        22.06.2018 - 15:05
Дмитро Маринін (кадр з відео)
Дмитро Маринін (кадр з відео)

Дмитро Маринін висловився про недавні сутички у харківській міськраді

Активіст Дмитро Маринін звернувся до СБУ з вимогою провести ретельну перевірку російського олігарха Павла Фукса, який вже близько року перебуває в Україні. Про це він повідомив в ефірі АТН Харків.

За словами активіста, Фукс в недавньому минулому один з головних забудовників в Москві, має нагороди від Путіна і за сумісництвом давній друг Г. Кернеса.

"Я не виключаю, що друг Паша приїхав допомогти своєму другові Гєше в дестабілізації ситуації в нашому регіоні з метою збереження контролю над Харковом! А на що вони можуть піти, крім останньої провокації у міськраді, можна тільки здогадуватися. Впевнений, що необхідна перевірка його діяльності в Україні та перевірка його зв'язків з ФСБ Росії", - сказав Дмитро Маринін.

Він запевняє, що для запобігання більш серйозних провокацій необхідна ретельна перевірка діяльності і Фукса, і Кернеса.

Відео: "Отражение-Віддзеркалення" 21.06.2018 - Дмитро Маринін (YouTube/АТН Харків)

"Дуже сподіваюся, що глава СБУ України Грицак візьме до уваги вимогу громадськості і дасть відповідні розпорядження", - зазначив Маринін.

Нагадаємо, Геннадій Кернес прокоментував погром у харківській мерії.

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Теги: Геннадий Кернес, СБУ
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