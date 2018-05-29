В харьковском магазине продали курицу с четырьмя лапами (видео)

Семья отказалась ужинать необычной птицей
В одном из супермаркетов Харькова семья приобрела курицу с лишней парой лап. Об этом сообщает ТСН.
У курицы было четыре лапы. Ужинать нестандартной курицей покупатели не рискнули, и на следующий день отнесли ее обратно в магазин.
По мнению специалистов, страх перед такой курицей не обоснован и ничего опасного в ней нет.
Такая мутация встречается довольно часто, и могла произойти из-за массы факторов, в частности из-за питания родителей четырехлапой птицы.
"Такой сбой в природе происходит из-за очень близкородственного скрещивания", - отметил заведующий отделом птиц экопарка Владимир Переходович.
Видео: В Харькове продали четырехлапую курицу (YouTube/ТСН)
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