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В харьковском магазине продали курицу с четырьмя лапами (видео)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 15:50
Фото: pixabay.com/klimkin
Фото: pixabay.com/klimkin

Семья отказалась ужинать необычной птицей

В одном из супермаркетов Харькова семья приобрела курицу с лишней парой лап. Об этом сообщает ТСН.

У курицы было четыре лапы. Ужинать нестандартной курицей покупатели не рискнули, и на следующий день отнесли ее обратно в магазин.

По мнению специалистов, страх перед такой курицей не обоснован и ничего опасного в ней нет.

Такая мутация встречается довольно часто, и могла произойти из-за массы факторов, в частности из-за питания родителей четырехлапой птицы.

"Такой сбой в природе происходит из-за очень близкородственного скрещивания", - отметил заведующий отделом птиц экопарка Владимир Переходович.

Видео: В Харькове продали четырехлапую курицу (YouTube/ТСН)

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Теги: харьков, курица, продукты питания, продукты, магазин
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