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В харківському магазині продали курку з чотирма лапами (відео)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 15:50
Фото: pixabay.com/klimkin
Фото: pixabay.com/klimkin

Сім'я відмовилася вечеряти незвичайним птахом

В одному з супермаркетів Харкова сім'я придбала курку з зайвою парою лап. Про це повідомляє ТСН.

У курки було чотири лапи. Вечеряти нестандартною куркою покупці не ризикнули, і наступного дня віднесли її назад в магазин.

На думку фахівців, страх перед такою куркою необґрунтований і нічого небезпечного в ній немає.

Така мутація зустрічається досить часто, і могла статися через масу чинників, зокрема через харчування батьків чотирилапої птиці.

"Такий збій у природі відбувається за дуже близькоспорідненого схрещування", - зазначив завідувач відділом птахів екопарку Володимир Переходович.

Відео: У Харкові продали чотирилапу курку (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що у київському кафе відвідувачів чекав неприємний сюрприз.

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Теги: харьков, курица, продукты питания, продукты, магазин
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