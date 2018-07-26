В Харьковской области три "Шрека" ограбили ювелирный магазин (фото)

Фото: РБК-Украина

В полиции описали злоумышленников

В пгт Донец Харьковской области мужчины в масках главного героя мультфильма "Шрек" ограбили ювелирный магазин. Преступление было совершено в среду, 25 июля. Злоумышленников было трое. Они угрожали продавщице предметом, похожим на пистолет. Украдены драгоценности на 300 тысяч гривен и 17 тысяч наличными. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

После разбойного нападения "Шреки" скрылись с места преступления на старом автомобиле Volkswagen Golf III.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские устанавливают личности грабителей. По данным издания newsroom.kh.ua, преступники прикрывали лица масками главного героя из "Шрека".

Приметы грабителей:

Первый: рост 180-185 см, крепкого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета с белыми полосками, панаму голубого цвета, резиновую маску на лице.

Второй: рост 180-185 см, среднего телосложения. Он был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки бежевого цвета, черные кроссовки, черную шляпу с эмблемой "NY" и платок на лице. Из особых примет - татуировка на левой руке.

Третий: рост 175-180 см, крепкого телосложения. Был одет в голубую рубашку с длинным рукавом, черные брюки и ботинки, голубую панаму. На его лице была маска.

Грабителям "светит" от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Житомиром грабители жестоко издевались над фермерами.

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