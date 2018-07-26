У Харківській області три "Шрека" пограбували ювелірний магазин (фото)

Фото: РБК-Україна

У поліції описали зловмисників

У смт Донець Харківської області троє невідомих чоловіків в масках головного героя мультфільму "Шрек" пограбували ювелірний магазин. Злочин було скоєно в середу, 25 липня. Зловмисники погрожували продавчині предметом, схожим на пістолет. Вкрадені коштовності на 300 тисяч гривень і 17 тисяч готівкою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Після розбійного нападу "Шреки" зникли з місця злочину на старому автомобілі Volkswagen Golf III.

Фото: hk.npu.gov.ua

Поліцейські встановлюють особи грабіжників. За даними видання newsroom.kh.ua, злочинці прикривали обличчя масками головного героя з "Шрека".

Прикмети грабіжників:

Перший: зріст 180-185 см, міцної статури. Був одягнений у камуфляжну куртку, чорні штани, кросівки чорного кольору з білими смужками, панаму блакитного кольору, і гумову маску на обличчі.

Другий: зріст 180-185 см, середньої статури. Він був одягнений у сорочку з довгим рукавом, бежеві брюки, чорні кросівки, чорну шляпу з емблемою "NY" і хустку на обличчі. З особливих прикмет - татуювання на лівій руці.

Третій: зріст 175-180 см, кремезної статури. Був одягнений у блакитну сорочку з довгим рукавом, чорні штани та черевики, блакитну панаму. На його обличчі була маска.

Грабіжникам "світить" позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що під Житомиром грабіжники жорстоко знущалися над фермерами.

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