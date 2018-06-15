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Хацкевич признался, что на ЧМ-2018 будет болеть за российскую сборную

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:16
Фото: Александр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Александр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Он рассказал, что будет за красивый футбол, но игра команды РФ ему тоже небезразлична

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, за кого будет болеть на ЧМ-2018. Об этом сообщает Euroradio.fm.

Тренер "Динамо" рассказал, что будет болеть в первую очередь за красивый футбол, но игра России на чемпионате ему тоже небезразлична.

"На нынешнем чемпионате фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина. Но буду переживать и за российскую сборную", - говорит Хацкевич.

Также Александр назвал команды, которых считает фаворитами чемпионата.

"Здесь фавориты – Германия, Бразилия, Франция, Аргентина. Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задача — хотя бы выйти из группы. А там шаг за шагом", - считает тренер "динамовцев".

Фото: Александр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Александр Хацкевич – легендарный игрок киевского "Динамо, где он играл с 1996 по 2003 год. В этот период киевское "Динамо" вместе с Хацкевичем было безоговорочным лидером украинского чемпионата. В 1997-1999 годах "Динамо" достигло значительных успехов в еврокубках, добравшись четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в сезонах 1997/1998 и 1998/1999 годов соответственно. Всего в еврокубках провел 67 матчей, забил 5 голов.

2 июня 2017 года было объявлено о назначении Александра Хацкевича главным тренером киевского "Динамо".

Ранее сообщалось, что Финляндия будет бойкотировать финал Чемпионата мира-2018 по футболу, который состоится в России.

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Теги: Россия, сборная, чм 2018, Александр Хацкевич
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