Хацкевич признался, что на ЧМ-2018 будет болеть за российскую сборную

Он рассказал, что будет за красивый футбол, но игра команды РФ ему тоже небезразлична

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, за кого будет болеть на ЧМ-2018. Об этом сообщает Euroradio.fm.

Тренер "Динамо" рассказал, что будет болеть в первую очередь за красивый футбол, но игра России на чемпионате ему тоже небезразлична.

"На нынешнем чемпионате фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина. Но буду переживать и за российскую сборную", - говорит Хацкевич.

Также Александр назвал команды, которых считает фаворитами чемпионата.

"Здесь фавориты – Германия, Бразилия, Франция, Аргентина. Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задача — хотя бы выйти из группы. А там шаг за шагом", - считает тренер "динамовцев".

Фото: Александр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Александр Хацкевич – легендарный игрок киевского "Динамо, где он играл с 1996 по 2003 год. В этот период киевское "Динамо" вместе с Хацкевичем было безоговорочным лидером украинского чемпионата. В 1997-1999 годах "Динамо" достигло значительных успехов в еврокубках, добравшись четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в сезонах 1997/1998 и 1998/1999 годов соответственно. Всего в еврокубках провел 67 матчей, забил 5 голов.

2 июня 2017 года было объявлено о назначении Александра Хацкевича главным тренером киевского "Динамо".

Ранее сообщалось, что Финляндия будет бойкотировать финал Чемпионата мира-2018 по футболу, который состоится в России.

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