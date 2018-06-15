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Хацкевич зізнався, що на ЧС-2018 буде вболівати за російську збірну

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:16
Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Він розповів, що буде за красивий футбол, але гра команди РФ йому теж небайдужа

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич зізнався, за кого буде вболівати на ЧС-2018. Про це повідомляє Euroradio.fm.

Тренер "Динамо" розповів, що буде вболівати в першу чергу за красивий футбол, але гра Росії на чемпіонаті йому теж небайдужа.

"На нинішньому чемпіонаті фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну", - говорить Хацкевич.

Також Олександр назвав команди, яких вважає фаворитами чемпіонату.

"Тут фаворити – Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Щоправда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На даному етапі завдання — хоча б вийти з групи. А там крок за кроком", - вважає тренер "динамівців".

Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Олександр Хацкевич – легендарний гравець київського "Динамо", де він грав з 1996 по 2003 рік. У цей період київське "Динамо" разом з Хацкевичем було беззаперечним лідером українського чемпіонату. У 1997-1999 роках "Динамо" досягло значних успіхів в єврокубках, діставшись чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів у сезонах 1997/1998 та 1998/1999 років відповідно. Всього в єврокубках провів 67 матчів, забив 5 голів.

2 червня 2017 року було оголошено про призначення Олександра Хацкевича головним тренером київського "Динамо".

Раніше повідомлялося, що Фінляндія буде бойкотувати фінал Чемпіонату світу-2018 з футболу,, який відбудеться в Росії.

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Теги: Россия, сборная, чм 2018, Александр Хацкевич
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