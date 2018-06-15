Хацкевич зізнався, що на ЧС-2018 буде вболівати за російську збірну

Він розповів, що буде за красивий футбол, але гра команди РФ йому теж небайдужа

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич зізнався, за кого буде вболівати на ЧС-2018. Про це повідомляє Euroradio.fm.

Тренер "Динамо" розповів, що буде вболівати в першу чергу за красивий футбол, але гра Росії на чемпіонаті йому теж небайдужа.

"На нинішньому чемпіонаті фаворити Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну", - говорить Хацкевич.

Також Олександр назвав команди, яких вважає фаворитами чемпіонату.

"Тут фаворити – Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Щоправда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На даному етапі завдання — хоча б вийти з групи. А там крок за кроком", - вважає тренер "динамівців".

Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Олександр Хацкевич – легендарний гравець київського "Динамо", де він грав з 1996 по 2003 рік. У цей період київське "Динамо" разом з Хацкевичем було беззаперечним лідером українського чемпіонату. У 1997-1999 роках "Динамо" досягло значних успіхів в єврокубках, діставшись чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів у сезонах 1997/1998 та 1998/1999 років відповідно. Всього в єврокубках провів 67 матчів, забив 5 голів.

2 червня 2017 року було оголошено про призначення Олександра Хацкевича головним тренером київського "Динамо".

Раніше повідомлялося, що Фінляндія буде бойкотувати фінал Чемпіонату світу-2018 з футболу,, який відбудеться в Росії.

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