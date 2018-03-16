Хайп-такси #9: украинцы высказались, нужно ли легализовать проституцию в Украине

Смотрите новый выпуск программы о живом общении таксиста и его пассажиров

В обществе и среде политиков давно ведутся споры о том, стоит ли легализовать проституцию. Вопрос вообще не в том, чтобы решать, быть проституции или не быть — она и так существует, вопрос в том, чтобы придать ей декриминализационные рамки.

То есть, речь идет о том, чтобы перестать считать проституцию правонарушением и преступлением, отнестись к ней как к обычному бизнесу, предоставить данной сфере соответствующие права взамен на исполнение обязанностей.

Действительно ли это решение приблизит нас к Европе? Поможет ли оно снизить статистику по венерическим заболеваниям?

На вопрос, нужно ли легализовать проституцию в Украине отвечали пассажиры такси в Киеве.

Многие люди считают, что если работниц секс-индустрии проверять в медицинских учреждениях - то это имеет место быть в нашей стране. Мужчины высказываются за легализацию проституции, так как нельзя отрицать такую сферу услуг в Украине.

Работницы древнейшей профессии должны быть защищены, считают пассажиры.

Отношение украинцев к легализации проституции (video.rbc.ua)

А как считаете вы? Оставляйте комментарии под видео на нашем YouTube-канале. Напомним, в предыдущем выпуске украинцы высказались, как относятся к легализации марихуаны.

Также украинцы высказались о своем отношении к эмиграции.

Отношение украинцев к эмиграции (video.rbc.ua)