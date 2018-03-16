Хайп-таксі #9: українці висловилися, чи потрібно легалізувати проституцію в Україні

Дивіться новий випуск програми про живе спілкування таксиста і його пасажирів

В суспільстві та серед політиків давно ведуться суперечки про те, чи варто легалізувати проституцію. Питання взагалі не в тому, щоб вирішувати, бути проституції чи не бути — вона і так існує, питання в тому, щоб надати їй декриміналізаційні рамки.

Тобто, мова йде про те, щоб перестати вважати проституцію правопорушенням і злочином, поставитися до неї як до звичайного бізнесу, надати цій сфері відповідні права взамін на виконання обов'язків.

Справді це рішення наблизить нас до Європи? Чи допоможе воно знизити статистику по венеричним захворюванням?

На питання, чи потрібно легалізувати проституцію в Україні відповідали пасажири таксі в Києві.

Багато людей вважають, що якщо працівниць секс-індустрії перевіряти в медичних установах - то це має місце бути в нашій країні. Чоловіки висловлюються за легалізацію проституції, через те, що не можна заперечувати таку сферу послуг в Україні.

Працівниці найдавнішої професії повинні бути захищені, вважають пасажири.

Ставлення українців до легалізації проституції (video.rbc.ua)

А як вважаєте ви? Залишайте коментарі під відео на нашому YouTube-каналі. Нагадаємо, в попередньому випуску українці висловилися, як відносяться до легалізації марихуани.

Також українці висловилися про своє ставлення до еміграції.

Ставлення українців до еміграції (video.rbc.ua)