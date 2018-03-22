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Под Херсоном женщина родила ребенка прямо на автотрассе

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:54
Фото: pixabay.com/StockSnap
Фото: pixabay.com/StockSnap

Роженица не успела доехать до больницы

Молодая жительница села Ольговка Херсонской области родила ребенка прямо на автотрассе. Девушка почувствовала приближение схваток, однако почему-то отложила выезд в больницу, результате чего ребенок родился в экстремальных условиях. Об этом сообщает newday.kherson.ua.

Спустя несколько часов муж усадил 23-летнюю жену в легковой автомобиль и повез в райцентр. Возле села Бургунка, по данным местного издания, машина попала в яму и двигатель заглох. Водитель пытался завести автомобиль, однако у него ничего не получалось. Тем временем схватки были уже в разгаре.

Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь прямо на дорогу, где они находились. Пока медики "скорой" доехали, девушка родила дочь.

Отмечается, что для роженицы это уже третий ребенок.

Мать с новорожденной дочерью доставили в районную больницу Берислава. Главный врач Бериславской ЦРБ Северьян Кардава сообщил о состоянии роженицы и ее малыша.

"И мать, и дочь здоровы. Пока они побудут в родильном отделении под наблюдением, и если у них не выявятся какие-либо проблемы со здоровьем, дней через пять-шесть обеих выпишут", - сообщил Северьян Кардава.

"Хотелось бы все же призвать будущих мам из отдаленных сел к осмотрительности. Не стоит оттягивать поездку в больницу по разбитым дорогам до последнего момента – можно просто не успеть. В таких случаях мы предлагаем женщинам госпитализацию за два-три дня до срока родов. Их помещают в гинекологическое отделение, а с началом схваток переводят в родильный зал. Такой услугой (она бесплатная) уже воспользовалось шестеро женщин", - добавил Кардава.

Кстати, Владимир Остапчук показал, как проводит время с новорожденным сыном.

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Теги: родила, беременность, роддом, Херсонская область
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