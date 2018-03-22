Под Херсоном женщина родила ребенка прямо на автотрассе

Роженица не успела доехать до больницы

Молодая жительница села Ольговка Херсонской области родила ребенка прямо на автотрассе. Девушка почувствовала приближение схваток, однако почему-то отложила выезд в больницу, результате чего ребенок родился в экстремальных условиях. Об этом сообщает newday.kherson.ua.

Спустя несколько часов муж усадил 23-летнюю жену в легковой автомобиль и повез в райцентр. Возле села Бургунка, по данным местного издания, машина попала в яму и двигатель заглох. Водитель пытался завести автомобиль, однако у него ничего не получалось. Тем временем схватки были уже в разгаре.

Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь прямо на дорогу, где они находились. Пока медики "скорой" доехали, девушка родила дочь.

Отмечается, что для роженицы это уже третий ребенок.

Мать с новорожденной дочерью доставили в районную больницу Берислава. Главный врач Бериславской ЦРБ Северьян Кардава сообщил о состоянии роженицы и ее малыша.

"И мать, и дочь здоровы. Пока они побудут в родильном отделении под наблюдением, и если у них не выявятся какие-либо проблемы со здоровьем, дней через пять-шесть обеих выпишут", - сообщил Северьян Кардава.

"Хотелось бы все же призвать будущих мам из отдаленных сел к осмотрительности. Не стоит оттягивать поездку в больницу по разбитым дорогам до последнего момента – можно просто не успеть. В таких случаях мы предлагаем женщинам госпитализацию за два-три дня до срока родов. Их помещают в гинекологическое отделение, а с началом схваток переводят в родильный зал. Такой услугой (она бесплатная) уже воспользовалось шестеро женщин", - добавил Кардава.

Кстати, Владимир Остапчук показал, как проводит время с новорожденным сыном.