Під Херсоном жінка народила дитину прямо на автотрасі

Породілля не встигла доїхати до лікарні

Молода мешканка села Ольгівка Херсонської області народила дитину прямо на автотрасі. Дівчина відчула наближення пологів, проте чомусь відклала виїзд до лікарні, внаслідок чого дитина народилася в екстремальних умовах. Про це повідомляє newday.kherson.ua.

Через кілька годин чоловік посадив 23-річну дружину в легковий автомобіль і повіз в райцентр. Біля села Бургунка, за даними місцевого видання, машина потрапила в яму і двигун заглох. Водій намагався завести автомобіль, однак у нього нічого не виходило. Тим часом перейми були вже в розпалі.

Чоловік викликав швидку медичну допомогу прямо на дорогу, де вони перебували. Поки медики "швидкої" доїхали, дівчина народила дочку.

Зазначається, що для породіллі це вже третя дитина.

Мати з новонародженою дочкою доставили в районну лікарню Берислава. Головний лікар Бериславської ЦРЛ Север'ян Кардава повідомив про стан породіллі та її малюка.

"І мати, і дочка здорові. Поки вони побудуть у пологовому відділенні під спостереженням, і якщо у них не знайдуться які-небудь проблеми зі здоров'ям, днів через п'ять-шість обох випишуть", - повідомив Север'ян Кардава.

"Хотілося б все ж закликати майбутніх мам з віддалених сіл до обачності. Не варто відкладати поїздку в лікарню по розбитим дорогам до останнього моменту – можна просто не встигнути. В таких випадках ми пропонуємо жінкам госпіталізацію за два-три дні до терміну пологів. Їх поміщають в гінекологічне відділення, а з початком переймів переводять у пологовий зал. Такою послугою (вона безкоштовна) вже скористалося шестеро жінок", - додав Кардава.

До речі, Володимир Остапчук показав, як проводить час з новонародженим сином.