В Хмельницкой области мужчина палкой забил жену до смерти

Пара часто выпивала и сорилась

В Славутском районе Хмельницкой области мужчина забил палкой до смерти свою жену, которая неоднократно была ему компаньоном по выпивке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

Известно, что женщина скончалась 23 мая во время того, как приводила в порядок огород, который находится возле дома.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, которые при поверхностном осмотре не обнаружили следов насильственной смерти.

После проведении экспертизы было установлено, что женщина скончалась от полученных травм накануне. У погибшей были множественные переломы ребер и закрытая травма грудной клетки.

Следователи задержали 43-летнего мужчину, с которым она вместе проживала и вела совместное хозяйство. Как утверждали соседи, пара часто употребляла алкогольные напитки и ссорилась. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили именно его в совершении преступления.

На допросе мужчина признался, что при последней ссоре он несколько раз ударил жену деревянной палкой. Именно эти удары и привели к гибели женщины. Его задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Днепропетровске 18-летний парень убил бездомного.

В Каменском Днепропетровской области 18-летний парень до смерти забил бездомного. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Выяснилось, что в воскресенье, 13 мая, поздно ночью парень находился в зале ожидания железнодорожного вокзала. Там же был 37-летний бездомный мужчина. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень начал избивать мужчину, нанося удары по голове и туловищу. Когда бездомный потерял сознание, злоумышленник перетащил тело мужчины на железнодорожную платформу. Сам скрылся с места преступления.

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Видео: video.rbc.ua