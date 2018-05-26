У Хмельницькій області чоловік палицею забив дружину до смерті

Пара часто випивала і сорилась

У Славутському районі Хмельницької області чоловік забив палкою до смерті свою дружину, яка неодноразово була йому компаньйоном по випивці. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Хмельницькій області.

Відомо, що жінка померла 23 травня під час того, як приводила в порядок город, який знаходиться біля будинку.

На місце події приїхали співробітники правоохоронних органів, які при поверхневому огляді не виявили слідів насильницької смерті.

Після проведення експертизи було встановлено, що жінка померла від отриманих травм напередодні. У загиблої були множинні переломи ребер і закрита травма грудної клітини.

Слідчі затримали 43-річного чоловіка, з яким вона проживала разом і вела спільне господарство. Як стверджували сусіди, пара часто вживала алкогольні напої та сварилась. Співробітники правоохоронних органів запідозрили саме його у вчиненні злочину.

На допиті чоловік зізнався, що під час останньої сварки він кілька разів ударив дружину дерев'яною палицею. Саме ці удари і призвели до загибелі жінки. Його затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, у Дніпропетровську 18-річний хлопець вбив безхатченка.

У Кам'янському Дніпропетровської області 18-річний хлопець до смерті забив бездомного. Про це повідомляє прес-служба поліції.

З'ясувалося, що в неділю, 13 травня, пізно вночі хлопець знаходився в залі очікування залізничного вокзалу. Там же був 37-річний безпритульний чоловік. Між ними виник конфлікт, в ході якого хлопець почав бити чоловіка, наносячи удари по голові та тулубу. Коли бездомний втратив свідомість, зловмисник перетягнув тіло чоловіка на залізничну платформу. Сам зник з місця злочину.

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Відео: video.rbc.ua