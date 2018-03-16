В Хмельницкой области ребенок сбежал из дома из-за травли одноклассников (видео)

Мальчика подобрал неравнодушный водитель

В Хмельницкой области 10-летний мальчик решил сбежать из дома из-за травли сверстников в школе. Об этом передает ТСН.

Школьник постоянно жаловался родителям на издевательства в школе, но они не очень верили в эти рассказы.

Ребенок вместо уроков пошел на трассу и преодолел около 10 км, прежде чем его подобрал неравнодушный водитель.

"Я просто в школу не хотел идти, меня там обижали очень. Парни, девушки – считали себя крутыми", - рассказал 5-классник.

Сам мальчик рассказывает, что его ребенка лопнуло: школьник завел в учебное заведение младшую сестренку, а сам отправился по трассе в село, где когда-то жил.

"Насторожило, что ребенок маленький идет сам по трассе с рюкзачком. Я начал его расспрашивать. У него телефон был, но симки не было, мамы на телефоне у него не было, и я позвонил 102", - рассказал водитель Сергей Данилюк, который подобрал ребенка.

По словам водителя, полиция не приехала, поэтому он сам отвез мальчишку в отделение.

У меня шок. Я была уверена, что ребенок пошел в школу, ничего же не ссорились, ничего, еще меня поцеловал. Я благодарна шоферу очень", - говорит мама Валентина Лапчаста.

В школе же убеждают, что у них нет ни конфликтов, ни издевательств, а мальчик, мол, еще не успел адаптироваться.

"В классе у нас 20 мальчиков и 5 девочек. За эти месяцы ни с одним из мальчиков этот Рома не подружился почему-то. Я считаю, что мальчик просто скучает за теми местами, где он учился. Там была сельская школа. Он там был лидером", - считает директор Лилия Лаган.

"Были от мамы такие будто жалобы, что обижают в классе. Скажите мне, кто конкретно – мама мне не назвала", - утверждает классный руководитель Наталья Сагайдюк.

"Будут дисциплинарные взыскания по этой школе, по классному руководителю. Будет указано, в чем было упущение, почему было недоработано, почему не была своевременно проведена работа с родителями", - анонсировала начальник Теофипольского отдела образования Майя Мельник.

Тем временем мама перевела сына в другую школу.

Видео: Ребенок сбежал из дома (youtube.com/ТСН)

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