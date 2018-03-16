У Хмельницькій області дитина втекла з дому через цькування однокласників (відео)

Хлопчика підібрав небайдужий водій

У Хмельницькій області 10-річний хлопчик вирішив втекти з дому через цькування однолітків у школі. Про це передає ТСН.

Школяр постійно скаржився батькам на знущання в школі, але вони не дуже вірили в ці розповіді.

Дитина замість уроків пішов на трасу і подолав близько 10 км, перш ніж його підібрав небайдужий водій.

"Я просто в школу не хотів йти, мене там кривдили дуже. Хлопці, дівчата – вважали себе крутими", - розповів 5-класник.

Сам хлопчик розповідає, що його дитини урвався: школяр завів у навчальний заклад молодшу сестричку, а сам відправився по трасі в село, де колись жив.

"Насторожило, що дитина маленька йде сам по трасі з рюкзачком. Я почав його розпитувати. У нього телефон був, але сімки не було, мами на телефоні у нього не було, і я зателефонував 102", - розповів водій Сергій Данилюк, який підібрав дитини.

За словами водія, поліція не приїхала, тому він сам відвіз хлопчика у відділення.

У мене шок. Я була впевнена, що дитина пішла в школу, нічого ж не сварилися, нічого, ще мене поцілував. Я вдячна шоферові дуже", - каже мама Валентина Лапчаста.

У школі ж переконують, що у них немає ні конфліктів, ні знущань, а хлопчик, мовляв, ще не встиг адаптуватися.

"В класі у нас 20 хлопчиків і 5 дівчаток. За ці місяці ні з одним з хлопчиків цей Рома не подружився чомусь. Я вважаю, що хлопчик просто сумує за тими місцями, де він навчався. Там була сільська школа. Він там був лідером", - вважає директор Лілія Лаган.

"Було від мами такі ніби скарги, що ображають в класі. Скажіть мені, хто конкретно – мама мені не назвала", - стверджує класний керівник Наталія Сагайдюк.

"Будуть дисциплінарні стягнення по цій школі, класному керівнику. Буде зазначено, ніж було упущення, чому було недопрацьовано, чому не була своєчасно проведена робота з батьками", - анонсувала начальник Теофіпольського відділу освіти Майя Мельник.

Тим часом мама перевела сина в іншу школу.

Відео: Дитина втік з дому (youtube.com/ТСН)

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