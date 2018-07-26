"Ходим с мухобойками": жуки в Хмельницкой области превратили жизнь селян в ад

Фото: жуки (samarski-kray.livejournal.com)

По ночам люди перестали спать из-за жуков

В одном из сел Хмельницкой области жители жалуются на многочисленных чернокрылых жуков, которые атакуют местность. Об этом сообщает ТСН.

Люди рассказывают, что вынуждены ходит с мухобойками, а ночью закладывать в уши вату, чтобы туда не залазили жуки. Самостоятельно избавиться от насекомых селяне не могут, а куда обратиться – не знают. Жуки атакуют жителей повсюду – ползают по жилищам, кусаются.

Люди в отчаянии рассказывают, что уже несколько недель не могут спать нормально.

"Свет включен всю ночь, ребенок спит, а я сижу над ребенком, чтобы не залезло в уши, в нос. Мне в ухо залез, возле уха, слышу, шуршит, выбросила", - рассказала жительница села Ирина Богдан.

Еще один местный житель, Александр, говорит, что спать никто не ложится до тех пор, пока не перебьют всех жуков в доме. Он утверждает, что после захода солнца, его дом становится похож на декорации к фильму ужасов – из всех щелей лезут жуки.

"Вечер подходит, мы уже, как говорят — сейчас начнется. И вот по всем комнатам ходим по кругу, я с мухобойкой, она сзади с веником и совком и собираем это все", - рассказывает он.

Фото: ТСН

Люди придумывают самодельные ловушки для борьбы с насекомыми и устанавливают их на краю кукурузного поля, так как уверены, что жуки лезут именно оттуда.

Они закапывают на краю поля в землю стеклянные банки с вяленой рыбой и водой. На такое угощение слетается тысячи жуков.

"Это надо поздно вечером идти, в 11 часов мы ходили, там сидели, светили фонариками — они там кишат, вылезают оттуда", - рассказывает жительница села Надежда Приймак.

Облегчение приходит только утром. Жуки прячутся, а селяне выметают погибших ночью. Надежда говорит, что черные трупики у нее повсюду – в унитазе, под ковром, на плитке в ванной.

Специалисты Госпрдпотребслужбы опознали жуков, как жужелицу дикую. Говорят, что в природе они не редки, но вот такое нашествие на человеческое жилье видят впервые. Эти жуки живут вблизи полей.

"Они живут вблизи полей. Если на поле ничего нет, они идут в дом. Сейчас большое количество осадков идет, даже сегодня посмотрите - дождь за дождем, и оно того размножается", - рассказывает заместитель руководителя Чемеровецкого районного управления Госпродпотребслужбы Александр Голод.

Он считает, что дождливое лето привело к демографическому взрыву у насекомых. И количество жуков увеличивается. Жители говорят, что они скоро охватят весь поселок. Избавиться от них самостоятельно они не могут. Пока уничтожают одних, появляются другие. И попросили бы помощи, но не знают, куда можно обратиться с такой проблемой.

Напомним, в Запорожье в отделении больницы зафиксировали нашествие тараканов.

Видео: video.rbc.ua