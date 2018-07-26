"Ходимо з мухобойками": жуки в Хмельницькій області перетворили життя селян на пекло

Фото: жуки (samarski-kray.livejournal.com)

Ночами люди перестали спати через жуків

В одному з сіл Хмельницької області жителі скаржаться на численних чернокрилых жуків, які атакують місцевість. Про це повідомляє ТСН.

Люди розповідають, що змушені ходить з мухобойками, а вночі закладати у вуха вату, щоб туди не залазили жуки. Самостійно позбутися від комах селяни не можуть, а куди звернутися – не знають. Жуки атакують мешканців всюди – повзають по оселях, кусаються.

Люди в розпачі розповідають, що вже кілька тижнів не можуть спати нормально.

"Світло включене всю ніч, дитина спить, а я сиджу над дитиною, щоб не залізло у вуха, в ніс. Мені у вухо заліз, біля вуха, чую, шарудить, викинула", - розповіла жителька села Ірина Богдан.

Ще один місцевий житель, Олександр, каже, що спати ніхто не лягає до тих пір, поки не переб'ють всіх жуків в будинку. Він стверджує, що після заходу сонця, його будинок стає схожий на декорації до фільму жахів – з усіх щілин лізуть жуки.

"Вечір підходить, ми вже, як кажуть — зараз почнеться. І ось по всіх кімнатах ходимо по колу, я з мухобійкою, вона ззаду з віником і совком і збираємо це все", - розповідає він.

Фото: ТСН

Люди придумують саморобні пастки для боротьби з комахами і встановлюють їх на краю кукурудзяного поля, оскільки впевнені, що жуки лізуть саме звідти.

Вони закопують на краю поля в землю скляні банки з в'яленою рибою і водою. На таке частування злітається тисячі жуків.

"Це треба пізно ввечері йти, в 11 годин ми ходили, там сиділи, світили ліхтариками — вони там кишать, вилазять звідти", - розповідає мешканка села Приймак Надія.

Полегшення приходить тільки вранці. Жуки ховаються, а селяни вимітають загиблих вночі. Надія каже, що чорні трупики у неї всюди – в унітазі, під килимом, на плитці у ванній.

Фахівці Госпрдпотребслужби впізнали жуков, як жужелицу дику. Кажуть, що в природі вони не рідкісні, але ось таку навалу на людське житло бачать вперше. Ці жуки живуть поблизу полів.

"Вони живуть поблизу полів. Якщо на полі нічого немає, вони йдуть у будинок. Зараз велика кількість опадів йде, навіть сьогодні подивіться - дощ за дощем, і воно того розмножується", - розповідає заступник керівника Чемеровецького районного управління Госпродпотребслужбы Олександр Голод.

Він вважає, що дощове літо призвело до демографічного вибуху у комах. І кількість жуків збільшується. Жителі кажуть, що вони скоро охоплять все селище. Позбутися від них самостійно вони не можуть. Поки знищують одних, з'являються інші. І якби попросили допомоги, але не знають, куди можна звернутися з такою проблемою.

Нагадаємо, в Запоріжжі у відділенні лікарні зафіксували нашестя тарганів.

Відео: video.rbc.ua