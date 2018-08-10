Хотел ограбить, но упал: в Киеве преступник при попытке убежать сломал ногу

Фото: Грабитель (Коллаж РБК-Украина)

Грабитель пытался скрыться от полиции

В Киеве вор попытался совершить ограбление, но во время погони упал и сломал ногу. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции города Киева.

Инцидент произошел в центре столицы, на Печерске. Житель города присел на лавочку, чтобы поговорить по телефону, а свою сумку положил рядом. В это время неизвестный подбежал к лавочке и выхватил сумку, а потом попытался убежать.

Как утверждает потерпевший, в сумке находились документы и большая сумма денег – около $10 000.

Недалеко от места происшествия находились полицейские Печерского района. Они бросились на помощь потерпевшему и пустились вдогонку злоумышленнику.

Грабитель, увидев, что за ним началась погоня, забежал в ближайший подъезд, а потом выпрыгнул из окна второго этажа. При падении он сломал ногу.

Оперативники задержали преступника. Им оказался 33-летний киевлянин, у которого уже раньше были проблемы с законом, связанные с грабежом. На данный момент преступник находится в больнице и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по части 1, статьи 186 (Грабеж). Задержанному грозит тюремный срок до 4 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве разыскивают грабителя, который избил двух девушек и ограбил здание Национальной лотереи.

А также рассказывали о том, что двое мужчин обманом заманили подростка в квартиру и там до утра ее насиловали.

Видео: РБК-Украина