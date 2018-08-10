Хотів пограбувати, але впав: у Києві злочинець при спробі втекти зламав ногу

Фото: Грабіжник (Колаж РБК-Україна)

Грабіжник намагався втекти від поліції

У Києві злодій спробував скоїти пограбування, але під час погоні впав і зламав ногу. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції міста Києва.

Інцидент стався в центрі столиці, на Печерську. Житель міста присів на лавочку, щоб поговорити по телефону, а свою сумку поклав поряд. В цей час невідомий підбіг до лавочки і вихопив сумку, а потім спробував утекти.

Як стверджує потерпілий, у сумці були документи і велика сума грошей – близько $10 000.

Недалеко від місця події знаходилися поліцейські Печерського району. Вони кинулися на допомогу потерпілому і пустилися навздогін зловмиснику.

Грабіжник, побачивши, що за ним почалася гонитва, забіг в найближчий під'їзд, а потім вистрибнув з вікна другого поверху. При падінні він зламав ногу.

Оперативники затримали злочинця. Ним виявився 33-річний киянин, у якого вже раніше були проблеми із законом, пов'язані з грабуванням. На даний момент злочинець перебуває в лікарні і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 (Грабіж). Затриманому загрожує тюремний термін до 4 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві розшукують грабіжника, який побив двох дівчат і пограбував будинок Національної лотереї.

А також розповідали про те, що двоє чоловіків обманом заманили підлітка в квартиру і там до ранку її ґвалтували.

Відео: РБК-Україна