"Хотим поесть вкусной еды": заблокированные в пещере в Таиланде дети передали письмо родным

Тренер попросил прощения у родителей детей

Дети из футбольной команды и их тренер, которые оказались заблокированы в одной из пещер Таиланда, передали письмо родным и близким. Об этом сообщается на странице подразделения тайских ВМС в Facebook.

"У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания", - пишут дети в письме.

Тренер извинился перед родителями детей за то, что они попали в такую ситуацию.

"Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам", — написал он.

Скриншот (facebook.com/ThaiSEAL)

Напомним, что 23 июня 12 парней с футбольной команды в возрасте 11-16 лет пошли с тренером на экскурсию в пещеру в северной части Таиланда. Дети провели в пещере 9 дней до того, как их обнаружили. Сейчас спасатели пытаются их вытащить оттуда.

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