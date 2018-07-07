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"Хочемо поїсти смачної їжі": заблоковані в печері в Таїланді діти передали лист рідним

STYLERLIFE        07.07.2018 - 15:20
Фото: pixabey
Фото: pixabey

Тренер попросив вибачення у батьків дітей

Діти з футбольної команди та їх тренер, які опинилися заблоковані в одній з печер Таїланду, передали лист рідним і близьким. Про це повідомляється на сторінці підрозділу тайських ВМС Facebook.

"У нас все добре, всі здорові, не хвилюйтеся. Коли вийдемо, дуже хочемо поїсти різної смачної їжі. Коли вийдемо, хочемо відразу додому. Дорогі вчителі, будь ласка, не задавайте нам поки багато домашнього завдання", - пишуть діти в листі.

Тренер вибачився перед батьками дітей за те, що вони потрапили в таку ситуацію.

"Дякую, що морально підтримуєте нас. Прошу всіх батьків пробачити мене. Прошу пробачити і ваших дітей за те, що вони пішли в печеру, нічого не сказавши вам", — написав він.

Скріншот (facebook.com/ThaiSEAL)

Нагадаємо, що 23 червня 12 хлопців з футбольної команди у віці 11-16 років пішли з тренером на екскурсію в печеру в північній частині Таїланду. Діти провели в печері 9 днів до того, як їх знайшли. Зараз спасатели намагаються їх витягнути звідти.

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Теги: Таиланд
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