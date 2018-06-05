В храме Мадрида прозвучал украинский гимн (видео)

В сети показали видеоролик
В одном из храмов в испанском Мадриде прозвучал гимн Украины. Соответствующее видео опубликовала Ирина Белковская на своей странице в Twitter.
"Гимн Украины в Мадриде. Извините, сначала стояла неподвижно, а потом не удержалась, записала часть", - подписала видеоролик автор.
Гімн України в Мадриді.Вибачте,спочатку стояла нерухома,а потім не здержалася,записала частину pic.twitter.com/MLoyICaF0s— Iryna Byelkovska (@ByelkovskaIryna) 3 июня 2018 г.
Видео: В мадридском храме спели гимн Украины (twitter.com/ByelkovskaIryna)
На записи слышно, как множество людей хором исполняет гимн Украины.
Скриншот поста (twitter.com/ByelkovskaIryna)
"Удивительная гармония, звучание необыкновенно красивое", - прокомментировали в сети.
Напомним, что в центре Львова состоялось массовое исполнение Гимна Украины.
"Уже стало традицией города Львова ежегодно совместно со студентами, молодежью, общественными организациями, активистами, пластунами собираться на этой площади и совместно выполнять полную версию Государственного Гимна Украины", - отметила и.о. начальника управления внутренней политики ЛГС Мария Пилипчук.
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