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У храмі Мадрида пролунав український гімн (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 10:01
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У мережі показали відеоролик

В одному з храмів в іспанському Мадриді прозвучав гімн України. Відповідне відео опублікувала Ірина Белковская на своїй сторінці в Twitter.

"Гімн України у Мадриді. Вибачте, спочатку стояла нерухомо, а потім не втрималася, записала частину", - підписала відеоролик автор.

 


 

 

 

Відео: В мадридському храмі заспівали гімн України (twitter.com/ByelkovskaIryna)

На записі чутно, як безліч людей хором виконує гімн України.

Скріншот поста (twitter.com/ByelkovskaIryna)

"Дивовижна гармонія, звучання надзвичайно красиве", - прокоментували в мережі.

Нагадаємо, що у центрі Львова відбулося наймасовіше виконання Гімну України.

"Вже стало традицією міста Львова щорічно спільно зі студентами, молоддю, громадськими організаціями, активістами, пластунами збиратися на цій площі і спільно виконувати повну версію Державного Гімну України", - зазначила в. о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.

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Теги: гимн украины
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