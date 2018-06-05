У храмі Мадрида пролунав український гімн (відео)

У мережі показали відеоролик
В одному з храмів в іспанському Мадриді прозвучав гімн України. Відповідне відео опублікувала Ірина Белковская на своїй сторінці в Twitter.
"Гімн України у Мадриді. Вибачте, спочатку стояла нерухомо, а потім не втрималася, записала частину", - підписала відеоролик автор.
Гімн України у Мадриді.Вибачте,спочатку стояла нерухома,а потім не здержалася,записала частину pic.twitter.com/MLoyICaF0sIryna Byelkovska (@ByelkovskaIryna) 3 червня 2018 р.
Відео: В мадридському храмі заспівали гімн України (twitter.com/ByelkovskaIryna)
На записі чутно, як безліч людей хором виконує гімн України.
Скріншот поста (twitter.com/ByelkovskaIryna)
"Дивовижна гармонія, звучання надзвичайно красиве", - прокоментували в мережі.
Нагадаємо, що у центрі Львова відбулося наймасовіше виконання Гімну України.
"Вже стало традицією міста Львова щорічно спільно зі студентами, молоддю, громадськими організаціями, активістами, пластунами збиратися на цій площі і спільно виконувати повну версію Державного Гімну України", - зазначила в. о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.
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