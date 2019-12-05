Художница ZINAЇDA и Артрехаб призвали лидеров 200 стран и послов доброй воли ООН поддержать мир в Украине

ZINAЇDA призвала послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war

Мировых лидеров пригласили посетить Украину и протянуть красную нить любви, сострадания и толерантности

4 декабря по случаю празднования Дня Вооруженных сил Украины был презентован немаркированный художественный конверт, выпущенный Укрпочтой совместно с благотворительной организацией "Артрехаб". Цель проекта - привлечь внимание общества к проблемам реабилитации ветеранов и важности арт-терапевтических мероприятий в этом процессе.

Конверт украшают фрагменты работ пятерых ветеранов и волонтеров - орнамент, нарисованный во время арт-реабилитационных занятий, в частности Александра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика и Ларисы Микитьон.

В рамках презентации были отправлены первые 200 писем иностранным политикам и представителям ООН. В письме основательница благотворительной организации “Артрехаб” - украинская художница ZINAЇDA - призвала международных лидеров и послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war (освободись от войны).

ZINAЇDA призвала послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war

ZINAЇDA подчеркнула, что проблема реабилитации военных недооценена в мире, и поэтому такой флешмоб имеет две цели - привлечь внимание международного сообщества к указанной теме и призвать государства к миру.

"Я радуюсь, что работы ветеранов увидят еще больше людей. В основе деятельности общественной организации "Артрехаб" практика арт-реабилитации по авторскому методу, что базируется на декоративно-прикладных техниках традиционных искусств Украины. Идея использования художественных практик в психологической реабилитации возникла из-за моих глубоких убеждений, что творческий потенциал - это вспомогательная сила, важный ресурс для восстановления психологического состояния и его гармонизации. Наша команда, состоящая из менеджеров, психологов и художников проводит занятия в больницах, реабилитационных и детских психологических центрах на постоянной основе, а также принимает участие в художественных акциях с детьми с особыми потребностями", - сказала ZINAЇDA на официальной церемонии спецгашения марки на конверте.

ZINAЇDA призвала послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war

Организаторы флешмоба #free_from_war также пригласили иностранных политиков и представителей ООН приехать в Украину, чтобы таким образом поддержать установление мира на Донбассе.

“Ради мира и во имя нашего общего, человеческого блага через волонтеров, партнеров и друзей Украины - послов доброй воли мы хотим объединить страны мира. Приглашаем вас посетить Украину и протянуть красную нить любви, сострадания и толерантности. Присоединяйтесь к флешмобу - #free_from_war, чтобы напомнить миру о важности мира и о цене, которую гражданам нашей страны приходится платить ради его восстановления. Поддержи мир - поддержи Украину!” - сказано в письме.

ZINAЇDA призвала послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war

Напомним, что “Артрехаб” - это благотворительная организация, которая занимается арт-реабилитацией по методике художницы ZINAЇDи “Техника красной нити”. Сейчас “Артрехаб” активно работает с ветеранами и волонтерами ООС и членами их семей.

ZINAЇDA призвала послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war

Также отметим, что с 5 декабря по 10 января в Киеве в помещении Музея почты пройдет выставка работ, созданных во время арт-реабилитационных занятий в “Артрехаб”.