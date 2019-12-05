Художниця ZINAЇDA та Артрехаб закликали лідерів 200 країн та послів доброї волі ООН підтримати мир в Україні

ZINAЇDA закликала послів доброї волі ООН доєднатися до флешмобу #free_from_war

Світових лідерів запросили завітати в Україну та протягнути червону нитку любові, співчуття й толерантності

4 грудня з нагоди святкування Дня Збройних сил України було презентовано немаркований художній конверт, випущений Укрпоштою спільно з благодійною організацією "Артрехаб". Мета проекту - привернути увагу суспільства до проблем реабілітації ветеранів та важливості арт-терапевтичних заходів у цьому процесі.

Конверт прикрашають фрагменти робіт п'ятьох ветеранів та волонтерів - орнамент, намальований під час арт-реабілітаційних занять, зокрема Олександра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика та Лариси Микитьон.

У рамках презентації було надіслано перші 200 листів іноземним політикам і представникам ООН. У листі засновниця благодійної організації “Артрехаб” - українська мисткиня ZINAЇDA - закликала міжнародних лідерів і послів доброї волі ООН доєднатися до флешмобу #free_from_war (звільнися від війни).

ZINAЇDA закликала послів доброї волі ООН доєднатися до флешмобу #free_from_war

ZINAЇDA підкреслила, що проблема реабілітації військових недооцінена у світі, і тому такий флешмоб має дві мети - привернути увагу міжнародної спільноти до вказаної теми і закликати держави до миру.

"Я радію, що роботи ветеранів побачать ще більше людей. В основі діяльності громадської організації "Артрехаб" є практика арт-реабілітації за авторським методом, що базується на декоративно-прикладних техніках традиційних мистецтв України. Ідея використання мистецьких практик у психологічній реабілітації виникла через мої глибокі переконання, що творчий потенціал - це допоміжна сила, важливий ресурс для відновлення психологічного стану та його гармонізації. Наша команда, яка складається з менеджерів, психологів та художників проводить заняття в лікарнях, реабілітаційних та дитячих психологічних центрах на постійній основі, а також бере участь у художніх акціях з дітьми із особливими потребами", - сказала ZINAЇDA на офіційній церемонії спецпогашення марки на конверті.

ZINAЇDA закликала послів доброї волі ООН доєднатися до флешмобу #free_from_war

Організатори флешмобу #free_from_war також запросили іноземних політиків і представників ООН приїхати в Україну, щоб таким чином підтримати встановлення миру на Донбасі.

“Заради миру й в ім’я нашого спільного, людського блага через волонтерів, партнерів і друзів України - послів доброї волі ми хочемо об’єднати країни світу. Запрошуємо вас завітати в Україну та протягнути червону нитку любові, співчуття й толерантності. Приєднуйтесь до флешмобу - #free_from_war, щоб нагадати світові про важливість миру та про ціну, яку громадянам нашої країни доводиться платити задля його відновлення. Підтримай мир - підтримай Україну!” - сказано у листі.

ZINAЇDA закликала послів доброї волі ООН доєднатися до флешмобу #free_from_war

Нагадаємо, що “Артрехаб” - це благодійна організація, що займається арт-реабілітацією за методикою художниці ZINAЇDи “Техніка червоної нитки”. Нині “Артрехаб” активно працює з ветеранами і волонтерами ООС та членами їхніх сімей.

ZINAЇDA закликала послів доброї волі ООН доєднатися до флешмобу #free_from_war

Також зазначимо, що з 5 грудня по 10 січня у Києві в приміщенні Музею пошти триватиме виставка робіт, що були створені під час арт-реабілітаційних занять в “Артрехаб”.