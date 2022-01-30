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Не хуже, чем в ресторане: вкуснейшее ризотто за 20 минут от звезды "МастерШеф"

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Воскресенье 30 января 2022 13:18
Не хуже, чем в ресторане: вкуснейшее ризотто за 20 минут от звезды "МастерШеф" Владислав Мицкевич (фото: instagram.com/mitskevychvlad)
Автор: Ольвия Агаркова

Ризотто – классическое блюдо итальянской кухни. Это отличный способ "обыграть" рис и разнообразить свой рацион, побаловав вкусовые рецепторы этим вкусным и сытным кулинарным шедевром.

Участник 8 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" и "Битва сезонов", шеф-повар Владислав Мицкевич научил готовить вкуснейшее ризотто за 20 минут. Блюдо выйдет не хуже, чем в ресторане, а домашние останутся в восторге!

Пошаговым видеорецептом он поделился на странице в Instagram.

Ризотто с грибами и пармезаном

Не хуже, чем в ресторане: вкуснейшее ризотто за 20 минут от звезды &quot;МастерШеф&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для приготовления 1 порции понадобится:

  • Рис арборио - 100 г
  • Лук репчатый - пол головки
  • Бульон любой - 1 л (если нет, тогда сойдет кипяченая вода)
  • Розмарин - веточка
  • Чеснок - зубчик
  • Грибы белые консервированные - 100 г
  • Пармезан - 100 г
  • Вино белое - 50 г
  • Сливочное масло -40 г
  • Оливковое масло для жарки
  • Соль перец

Способ приготовления:

  • Лук очистить, нарезать мелкими кубиками.
  • Пармезан натереть на мелкой терке.
  • На заранее разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить сливочное.

Не хуже, чем в ресторане: вкуснейшее ризотто за 20 минут от звезды &quot;МастерШеф&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Добавить на сковороду рис и прогреть в течение 1 мин. на слабом огне.
  • К рису отправить лук и немного вина.
  • По мере испарения жидкости, постепенно вливаем бульон (по 50 мл.), постоянно помешивая ризотто. Для этих целей используем деревянную лопатку. Весь процесс тушения риса в бульоне должен занимать около 15 минут. Главный критерий готовности – рис должен быть не твердым.
  • Добавляем в ризотто тертый пармезан, интенсивно перемешиваем.
  • На отдельную сковороду наливаем оливковое и сливочное масло, кладем веточку розмарина, нарезанные кубиками консервированные белые грибы, солим, перчим. Все быстро обжариваем. По желанию добавляем пропущенный через пресс чеснок.
  • На тарелку выкладываем ризотто, на верх – обжаренные грибы, посыпаем тертым пармезаном.

Для улучшения вкуса готового блюда Владислав советует полить его чесночным маслом.

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