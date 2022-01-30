Не хуже, чем в ресторане: вкуснейшее ризотто за 20 минут от звезды "МастерШеф"
Ризотто – классическое блюдо итальянской кухни. Это отличный способ "обыграть" рис и разнообразить свой рацион, побаловав вкусовые рецепторы этим вкусным и сытным кулинарным шедевром.
Участник 8 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" и "Битва сезонов", шеф-повар Владислав Мицкевич научил готовить вкуснейшее ризотто за 20 минут. Блюдо выйдет не хуже, чем в ресторане, а домашние останутся в восторге!
Пошаговым видеорецептом он поделился на странице в Instagram.
Ризотто с грибами и пармезаном
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для приготовления 1 порции понадобится:
- Рис арборио - 100 г
- Лук репчатый - пол головки
- Бульон любой - 1 л (если нет, тогда сойдет кипяченая вода)
- Розмарин - веточка
- Чеснок - зубчик
- Грибы белые консервированные - 100 г
- Пармезан - 100 г
- Вино белое - 50 г
- Сливочное масло -40 г
- Оливковое масло для жарки
- Соль перец
Способ приготовления:
- Лук очистить, нарезать мелкими кубиками.
- Пармезан натереть на мелкой терке.
- На заранее разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить сливочное.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Добавить на сковороду рис и прогреть в течение 1 мин. на слабом огне.
- К рису отправить лук и немного вина.
- По мере испарения жидкости, постепенно вливаем бульон (по 50 мл.), постоянно помешивая ризотто. Для этих целей используем деревянную лопатку. Весь процесс тушения риса в бульоне должен занимать около 15 минут. Главный критерий готовности – рис должен быть не твердым.
- Добавляем в ризотто тертый пармезан, интенсивно перемешиваем.
- На отдельную сковороду наливаем оливковое и сливочное масло, кладем веточку розмарина, нарезанные кубиками консервированные белые грибы, солим, перчим. Все быстро обжариваем. По желанию добавляем пропущенный через пресс чеснок.
- На тарелку выкладываем ризотто, на верх – обжаренные грибы, посыпаем тертым пармезаном.
Для улучшения вкуса готового блюда Владислав советует полить его чесночным маслом.
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