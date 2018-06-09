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"И бомбами по лаптях": яркий полет украинского СУ-24 покорил сеть (видео)

STYLERLIFE        09.06.2018 - 16:15
Фото: самолет Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)
Фото: самолет Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Истребитель пролетел на сверхнизкой высоте

Пользователей сети покорил профессионализм украинского пилота, который управлял истребителем на сверхнизкой высоте. Соответствующее видео опубликовал  Василий Бараненко на своей странице в Twitter.

"Добрый день! Украинские воздушные силы СУ-24МР на сверхнизкой высоте", - подписаны кадры.

На опубликованном видео можно заметить, что украинский истребитель на большой высоте пролетает практически "над головами" военнослужащих и военной техники, после чего стремительно набирает высоту и скрывается из виду.

Видео: полет украинского истребителя (twitter.com/baraban040867)

В то же время пользователи сети уточнили, что после такого трюка следовало бы "бомбить по лаптях" (имеется ввиду боевиков на оккупированном Донбассе).

"Это же хулиганство", - сказал пользователь Leon Paramon.

"ААА! Это офигенно",  подчеркнул юзер ау_nikola.

"И бомбить по лаптях", - подчеркнул пользователь Анатолий Концтрибуц.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/baraban040867)

Кстати, очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР до Воздушных сил Украины передал Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", что входит в состав "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты Николаевского авиаремонтного завода осуществили средний ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена.

"После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинскими летчиками", - говорится в сообщении. Сейчас Су-24МР прилетел к основному месту базирования для усиления обороноспособности ВСУ.

Сообщается, что на данный момент завод работает над модернизацией Су-24МР с целью оснащение самолета новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.

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Теги: ВСУ, истребители, войска
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