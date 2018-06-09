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"І бомбами по личакам": яскравий політ українського СУ-24 підкорив мережу (відео)

STYLERLIFE        09.06.2018 - 16:15
Фото: літак Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)
Фото: літак Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Винищувач пролетів на наднизькій висоті

Користувачів мережі підкорив професіоналізм українського пілота, який керував винищувачем на наднизькій висоті. Відповідне відео опублікував Василь Бараненко на своїй сторінці в Twitter.

"Добрий день! Українські повітряні сили СУ-24МР на наднизькій висоті", - підписані кадри.

На опублікованому відео можна помітити, що український винищувач на великій висоті пролітає практично "над головами" військовослужбовців та військової техніки, після чого стрімко набирає висоту і зникає.

Відео: політ українського винищувача (twitter.com/baraban040867)

У той же час користувачі мережі уточнили, що після такого трюку слід було б "бомбити по личакам" (мається на увазі бойовиків на окупованому Донбасі).

"Це ж хуліганство", - сказав користувач Leon Paramon.

"ААА! Це офігенно", підкреслив юзер ау_nikola.

"І бомбити по личакам", - підкреслив користувач Анатолій Концтрибуц.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/baraban040867)

До речі, черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР до Повітряних сил України передав Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу "Укроборонпрому".

Зазначається, що фахівці Миколаївського авіаремонтного заводу здійснили середній ремонт літака, під час якого була проведена повна перевірка всіх його вузлів і агрегатів, виконано їх ремонт або повна заміна.

"Після цього відремонтований Су-24МР пройшов успішні льотні випробування у присутності представників Повітряних сил ЗСУ і був прийнятий українськими льотчиками", - йдеться в повідомленні. Зараз Су-24МР прилетів до основного місця базування для посилення обороноздатності ЗСУ.

Повідомляється, що на даний момент завод працює над модернізацією Су-24МР з метою оснащення літака новою авіонікою, системами зв'язку і розвідувальною апаратурою.

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Теги: ВСУ, истребители, войска
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