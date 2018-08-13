"Их действия были продуманны": стали известны решающие факторы в деле сестер, убивших отца

Коллаж РБК-Украина

Действия девушек были преднамеренными и, возможно, спланированными заранее

Сестры Хачатурян, которые жестоко убили собственного отца, спланировали свои действия заранее. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс.

"В ходе расследования стало ясно, что девушки не спонтанно совершили убийство, как предполагалось первоначально. Их действия были продуманны и, скорее всего, спланированы заранее", - рассказал источник, близкий к следствию, изданию.

По его словам, убийство было совершено охотничьим ножом, которое девушки заранее достали из автомобиля отца, где хранилось оружие.

"Они по своей неопытности просто не знали, как быстро убить его", - сообщил источник, касаясь 35 ножевых ран, которые нанесли сестры убитому.

По данным следствия, этим же ножом были нанесены порезы самим девушкам для того, чтобы они могли представить все так, якобы сначала на них напал отец, а затем они были вынуждены защищаться.

"Важно знать, что девушки непростые – они умные, неплохо учились в школе, отзывы о них из школы только положительные", - сказал источник.

В настоящее время сестры находятся в московском следственном изоляторе №6. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее мать дочерей Михаила Хачатуряна, рассказала, каким ужасным человеком был ее муж, и заверила, что девушки были вынуждены сделать такой поступок.

Также сообщалось, что во Львовской области девочка убила ножом отца.

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