"Їхні дії були продумані": стали відомі вирішальні чинники у справі сестер, які вбили батька

Колаж РБК-Україна

Дії дівчат були навмисними і, можливо, заздалегідь спланованими

Сестри Хачатурян, які жорстоко вбили власного батька, спланували свої дії заздалегідь. Про це повідомило інформаційне агентство Інтерфакс.

"У ході розслідування стало ясно, що дівчата не спонтанно вчинили вбивство, як передбачалося спочатку. Їхні дії були продумані і, швидше за все, сплановані заздалегідь", - розповіло джерело, близьке до слідства, виданню.

За його словами, вбивство було скоєно мисливським ножем, яке дівчата заздалегідь дістали з автомобіля батька, де зберігалася зброя.

"Вони по своїй недосвідченості просто не знали, як швидко вбити його", - повідомило джерело, торкаючись 35 ножових ран, що завдали сестри вбитого.

За даними слідства, цим же ножем були нанесені порізи самим дівчатам для того, щоб вони могли представити все так, нібито спочатку на них напав батько, а потім вони були змушені захищатися.

"Важливо знати, що дівчата непрості – вони розумні, непогано вчилися в школі, відгуки про них зі школи тільки позитивні", - сказало джерело.

В даний час сестри перебувають в московському слідчому ізоляторі №6. Їм пред'явлено звинувачення в убивстві групою осіб за попередньою змовою, що передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.

Раніше мати дочок Михайла Хачатуряна, розповіла, якою жахливою людиною був її чоловік, і запевнила, що дівчата були змушені зробити такий вчинок.

Також повідомлялося, що у Львівській області дівчинка вбила ножем свого батька.

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