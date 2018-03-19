Иностранцы ограбили квартиру киевлян, пока те спали

Им грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве иностранцы ограбили квартиру, пока хозяева спали в соседней комнате. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Во время патрулирования улиц наряд патрульных заметил трех подозрительных мужчин, которые находились возле машины. Когда незнакомцы увидели полицейских, начали разбегаться. Двух догнали и задержали, а третьему удалось скрыться. Впоследствии установили их причастность к краже из квартиры", - рассказали правоохранители.

Фото: Преступники (kyiv.npu.gov.ua)

Задержанными оказались граждане другого государства, 1993 и 1996 годов рождения.

Преступники повредили защитную решетку на окне и проникли в квартиру, откуда забрали деньги. Хозяева в это время спали в соседней комнате и о краже узнали уже от сотрудников полиции.

Фото: Злоумышленники проникли в квартиру через окно (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители устанавливает местонахождение третьего злоумышленника.

Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

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